Міністр оборони: Нова зброя дозволить Україні повернути Крим

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що нова західна зброя дозволить Україні повернути окупований росіянами Крим.

Про це пише CNN.

«Ми збираємося звільнити всі наші території. Усі, включно з Кримом. Крим — стратегічна мета для України, бо це українська територія, але ми рухатимемося крок за кроком», — сказав міністр.

За його словами, повернення території відбуватиметься у три етапи. Першим кроком буде стабілізація ситуації на місцях. Другий етап — відкинути російські війська на позиції до вторгнення 24 лютого. Тільки на третьому етапі будуть обговорення з партнерами України щодо звільнення Криму.

Резніков додав, що Україна не буде нападати на росію і захоплювати її території. Щодо Криму військовий спосіб повернення не розглядається. Зброя буде важелем впливу.