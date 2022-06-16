У Чернігівській області за період окупації росіянами загинули 478 цивільних. Найбільше — від авіаударів та артилерії

У Чернігівській області за понад місяць російської окупації загинули 478 цивільних. Ще 692 людини отримали поранення.

Про це звітує Чернігівська обласна прокуратура у своєму Facebook.

«З початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну та з початку бойових дій на території Чернігівської області загинуло 478 цивільних осіб, з них: чоловіки — 334, жінки — 122, неповнолітні — 22. Ще 692 особи отримали поранення», — йдеться у повідомленні.

Найбільше людей загинуло від російських артилерійських обстрілів та авіаударів. Також росіяни обстрілювали цивільні автомобілі.

Загалом прокуратура розпочала вже 1 263 кримінальних провадження проти російських військових. З них 866 — за порушення правил ведення війни. Також 22 російських військових отримали підозру, а справу проти одного з них вже передали до суду.