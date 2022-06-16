Окупанти цілодобово штурмують Сєвєродонецьк. Руйнування житлового сектора катастрофічні

Війська рф цілодобово штурмують обласний центр Луганської області місто Сєвєродонецьк. Окупанти намагаються встановити повний контроль над містом, бої тривають.

Напередодні ЗСУ вдалося успішно відбити ворожий штурм у Тошківці, повідомив глава військової адміністрації області Сергій Гайдай.

Протягом доби росіяни щільно «поливали вогнем» Білогорівку, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, де окупанти вкотре влучили у «Склопластик» та непрацюючий Завод випробувань.

Села навколо Сєвєродонецька системно потерпають від ворожих прильотів, там палають цілі вулиці — у Борівському, Метьолкіному, Синецькому та Павлограді.

«З важкого калібру окупанти бʼють по селах Гірської та Попаснянської громад, від населених пунктів залишається тільки попіл. Руйнації житлового сектора — катастрофічні», — резюмував Гайдай.

Він наголосив, що українським військовим необхідна далекобійна артилерія, аби відтіснити росіян на безпечну відстань.

«Під час вуличних зіткнень у Сєвєродонецьку щодня гинуть десятки окупантів», — додав глава ОВА.