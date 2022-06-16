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ЗСУ вже ліквідували майже 33 тисячі російських військових

Автор:
Софія Телішевська
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У Генеральному штабі ЗСУ оприлюднили орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 113 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 32 950 осіб, а також:

  • 1 449 танків;
  • 3 545 бойових броньованих машин;
  • 729 артилерійських систем;
  • 233 реактивні системи залпового вогню;
  • 97 засобів ППО;
  • 213 літаків;
  • 179 гелікоптерів;
  • 591 безпілотник оперативно-тактичного рівня;
  • 129 крилатих ракет;
  • 13 кораблів/катерів;
  • 2 494 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн;
  • 55 одиниць спеціальної техніки.

За минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.