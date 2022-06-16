Генерал Марк Міллі: ЗСУ застосовують артилерію набагато професійніше, ніж росіяни

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі високо оцінив рівень опанування українськими артилеристами західної зброї, а також застосування цих навичок у бою проти переважаючої сили агресора.

Про це повідомляє Укрінформ.

Він зауважив, що ЗСУ досягли серйозного ефекту на полі бою з використанням гаубиць M777, які надали США разом із союзниками. «І ми очікуємо, що вони, українці, так само опанують системи HIMARS», — сказав генерал.

Попри те що росія має значну артилерійську перевагу, вона здебільшого завдає хаотичних масованих ударів, а ЗСУ роблять це професійніше та ефективніше.

«Українці ведуть бої в дуже ефективний спосіб — як щодо застосування тактики, так і ведення вогню, а також маневрів».