Ранкове зведення Генштабу: Ворог шукає слабкі місця в обороні на Слов’янському напрямку, ЗСУ знищили диверсійну групу

Генеральний штаб України опублікував ранкове зведення щодо ситуація на фронті станом на 14 червня. Наразі ситуація така:

На Сіверському напрямку росіяни обстріляли з артилерії райони населених пунктів Леонівка та Бачівськ.

На Слобожанському напрямку противник перегруповує війська для нарощування наступу.

На Харківському напрямку ворог утримує позиції. З РСЗВ обстріляні Базаліївка, Уди та Верхній Салтів.

На Слов’янському напрямку ворог веде наступ і шукає слабкі місця в обороні на цьому напрямку. Обстріляна інфраструктура неподалік Пришиба, Долини, Карнаухівки та Вірнопілля.

На Донецькому напрямку бойові дії уздовж лінії зіткнення. Основні зусилля війська рф зосереджують на Бахмутському напрямку.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв підрозділи ЗСУ в районі Пискунівки.

На Сєвєродонецькому напрямку під постійними обстрілами Білогорівка, Лисичанськ, Сєвєродонецьк.

На Бахмутському напрямку ворог ворог веде штурм. Обстріли в районах населених пунктів Веселе, Соледар, Берестове та Вовчоярівка.

На Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник веде обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Водяне, Первомайське, Микільське, Антонівка, Гуляйполе, Новопіль та Оріхів.

На напрямку Єгорівка — Шевченко ЗСУ знищили диверсійно-розвідувальну групу противника.