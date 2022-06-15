Війська рф обстріляли Покровськ — зруйнували вагон з гуманітарною допомогою, пошкодили залізничні колії та житлові будинки

Сьогодні ввечері росіяни обстріляли Покровськ на Донеччині, пошкодивши житлові будинки.

Про це повідомив міський голова Руслан Требушкин.

Минулої ночі ворожий снаряд прилетів у Покровськ. Зруйнований вагон з гуманітарною допомогою, пошкоджені залізничні колії, обірвана лінія електромережі над коліями. Пошкоджені вікна та дах приватного будинку. Обійшлося без загиблих і поранених.

Увечері місто зазнало нових обстрілів. Пошкоджені житлові будинки.

Требушкин попросив мешканців міста негайно евакуюватися.