Балканські країни допоможуть відновити Ірпінь

Албанія, Північна Македонія та Чорногорія допоможуть Україні відновити місто Ірпінь у Київській області, яке постраждало від російського вторгнення.
Домовленості досягли на переговорах у Києві між президентом України Володимиром Зеленським та премʼєр-міністрами Албанії та Чорногорії Еді Рамою та Дританом Абазовичем, премʼєр Північної Македонії Димитар Ковачевський взяв участь у відеоформаті.
Премʼєри Албанії та Чорногорії під час свого візиту до України відвідали Ірпінь та Бородянку. Так, кожна з трьох країн хоче збудувати в Ірпені житловий квартал на місці зруйнованих.
- Місто Ірпінь через війну зруйноване на 71%: 115 споруд знищено повністю, решта — пошкоджені. Загалом у місті знищено 1 060 будівель.