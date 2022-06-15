Балканські країни допоможуть відновити Ірпінь

Албанія, Північна Македонія та Чорногорія допоможуть Україні відновити місто Ірпінь у Київській області, яке постраждало від російського вторгнення.

Домовленості досягли на переговорах у Києві між президентом України Володимиром Зеленським та премʼєр-міністрами Албанії та Чорногорії Еді Рамою та Дританом Абазовичем, премʼєр Північної Македонії Димитар Ковачевський взяв участь у відеоформаті.

Премʼєри Албанії та Чорногорії під час свого візиту до України відвідали Ірпінь та Бородянку. Так, кожна з трьох країн хоче збудувати в Ірпені житловий квартал на місці зруйнованих.