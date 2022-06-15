Вечірнє зведення Генштабу: росіяни намагаються наступати на Словʼянськ і в Сєвєродонецьку, а на Херсонщині облаштовують позиції для оборони

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив зведення станом на вечір 15 червня. Російська армія продовжує наступати на Словʼянськ та намагатися повністю взяти під контроль Сєвєродонецьк.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу у Facebook.

На Волинському та Поліському напрямках білоруська армія облаштовує позиції у прикордонних районах Пінського району Брестської області.

На Сіверському напрямку противник обстрілював позиції ЗСУ із мінометів у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. З метою корегування вогню вів повітряну розвідку БПЛА, а також застосував комплекси радіоелектронної боротьби.

На Харківському напрямку основні зусилля ворога зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів і недопущенні виходу українських військ на державний кордон.

На Слов’янському напрямку основні зусилля агресор зосереджує на продовженні наступу. Ворог безуспішно вів штурмові дії на напрямку Довгеньке — Краснопілля. Противник намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Долина. Українські воїни дали рішучу відсіч та змусили окупантів відійти.

На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Підрозділи намагаються встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. У Тошківці ЗСУ успішно відбили черговий штурм.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював українські війська із ствольної та реактивної артилерії. Окупанти намагалися наступати на напрямках Василівка — Яковлівка та Василівка — Берестове, але зазнали втрат і відійшли.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог продовжує утримувати оборонні позиції. Намагається вдосконалювати обладнання позицій у районах населених пунктів Безводне та Іщенка.

Для протидії технічним засобам розвідки Сил оборони російські окупанти розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби у районі міста Мелітополь.

Угруповання окупаційних військ в Україні збільшили на одну батальйонну тактичну групу зі складу 138 окремої мотострілецької бригади західного військового округу.

Також на Бахмутському напрямку противник наростив угруповання батальйонною тактичною групою зі складу оперативного резерву, що була передислокована до Первомайська з району Куп’янська.

Противник продовжує використовувати підприємства на окупованій Херсонщині для відновлення та ремонту пошкодженого озброєння та військової техніки.