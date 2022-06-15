СБУ викрила київську фармкомпанію, яка володіла мережею аптек у «днр»

Служба безпеки виявила у Києві фармацевтичну компанію, яка працювала на окупованих територіях Донеччини. Під час своєї діяльності вона перерахувала в «бюджет «днр» майже 8 млн гривень.

Про це пише пресслужба СБУ.

«Гроші надходили до окупаційної адміністрації у вигляді сплати «податків» від мережі аптек, які працюють на території ОРДЛО. Одержані кошти ватажки терористів використовували для матеріально-технічного забезпечення угруповань, які беруть участь у повномасштабній агресії рф проти України», — йдеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що двоє керівників київського підприємства володіли понад 50 аптеками в окупованому Донецьку. Для цього вони перереєстрували їх за місцевими «законами».

Наразі обом керівникам вручили підозру та затримали. Суд обирає їм запобіжний захід.