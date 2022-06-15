Війська рф знову обстріляли Миколаїв. Поцілили в житловий будинок

Сьогодні близько першої години дня російські окупанти знову обстріляли житловий квартал Миколаєва, поцілили в чотириповерховий житловий будинок. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

У будинку зруйновано дах, перекриття від четвертого до другого поверху, пошкоджено несучу стіну і вибито вікна. Загалом у будинку пошкоджено 6 квартир.

За попередньою інформацією, одна людина дістала поранень.

На місці працюють рятувальники ДСНС і комунальники.