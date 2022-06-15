СБУ викрила схему розкрадання гуманітарної допомоги. Вилучені бронежилети передадуть ЗСУ

СБУ викрила схему розкрадання гуманітарної допомоги на Львівщині, організатору схеми уже повідомили про підозру.

Про це повідомив речник Служби безпеки Артем Дехтяренко.

За даними слідства, 42-річний керівник одного з українських рекламних холдингів разом зі спільниками організував завезення продукції військового призначення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.

Щоб отримати дозвільні документи для безперешкодного перевезення через кордон, ділки вводили в оману посадовців ЗСУ. Зокрема, брали гарантійні листи від військової частини і ввозили спорядження. А потім, замість безкоштовної передачі на потреби ЗСУ, продавали товари та отримували прибуток.

У ході обшуків правоохоронці виявили майже три тисячі бронежилетів на суму близько 25 млн грн. Після проведення експертизи цю амуніцію передадуть на потреби ЗСУ.