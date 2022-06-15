ЗСУ контролюють промзону Сєвєродонецька. Шляхи сполучення з містом залишаються

Українські військові контролюють промзону Сєвєродонецька.
Керівник Сєвєродонецької міської ВЦА Олександр Стрюк заявив, що шляхи сполучення з містом залишаються.
«Росіяни намагаються штурмувати місто з кількох напрямків. Українські військові контролюють промислову зону і час від часу здійснюють заходи, щоб витиснути ворога із центра міста. Росіяни прокладають шлях трупами своїх же солдатів. Через підрив мостів ускладнилась логістика, однак шляхи сполучення із Сєвєродонецьком залишаються», — розповів він.
Він додав, що ситуація в Сєвєродонецьку складна і напружена, оскільки російські війська постійно обстрілюють все місто. На початок вуличних боїв в місті залишалось приблизно 10 тисяч мирних мешканців, скільки зараз — підрахувати складно.
- Наразі відомо, що хімзавод «Азот» у Сєвєродонецьку став сховищем для цивільних і військових. Остання інформація про перебування цивільних у сховищах заводу від 3 червня. Тоді там перебували 560 людей, відбувається часткова і «тиха» евакуація.