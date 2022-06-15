НАТО готує план переведення України на озброєння Альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готує план переозброєння українського війська.
«НАТО готує план переведення української армії з пострадянського озброєння на зброю Альянсу», — заявив Столтенберг, додавши, що сьогодні ввечері міністри оборони Альянсу повинні оголосити про надання Україні нової військової допомоги (включатиме важке озброєння та далекобійну артилерію).
- Сьогодні, 15 червня, у Брюсселі пройде зустріч міністрів оборони країн НАТО, на якій буде обговорюватися питання підтримки України у війні з росією.
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав Захід прискорити постачання важкого озброєння в Україну. Раніше він заявив, що Україні для паритету у силах з росією потрібно 1 тисяча гаубиць, 300 РСЗВ, 500 танків і 1 тисяча дронів.