НАТО готує план переведення України на озброєння Альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готує план переозброєння українського війська.

«НАТО готує план переведення української армії з пострадянського озброєння на зброю Альянсу», — заявив Столтенберг, додавши, що сьогодні ввечері міністри оборони Альянсу повинні оголосити про надання Україні нової військової допомоги (включатиме важке озброєння та далекобійну артилерію).