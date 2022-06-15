СБУ заблокувала київську ІТ-компанію, яка обслуговувала окупантів «л/днр»

Служба безпеки України заблокувала діяльність київської ІТ-компанії, яка постачала окупантам з російських утворень «л/днр» програмне забезпечення (ПЗ) для збору комунальних платежів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Компанія працювала на окупаційні адміністрації і розробляла ПЗ для захоплених підприємств, установ газо- та водопостачання. Незаконний бізнес організувала керівник компанії, яка укладала договори з окупантами на обслуговування їх комп’ютерних систем. Розробкою займалися більш як 10 працівників.

За допомогою ПЗ до «бюджету» російських утворень надійшло понад 10 млн у гривневому еквіваленті.