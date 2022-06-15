У посольстві США відзвітували, яку військову допомогу Штати надали Україні з початку російського вторгнення

Із початку війни росії проти України президент Байден оголосив про 11 траншів військової підтримки Україні.

У посольстві США розповіли, що саме увійшло до цих пакетів оборонної підтримки.

Сума безпекової допомоги США наразі становить майже $4,6 мільярда.

Сполучені Штати уже надіслали Україні високомобільні артилерійські ракетні системи, сотні броньованих багатоцільових машин, гелікоптери, безпілотні повітряні системи, контрбатарейні, контрмінометні та повітряні оглядові радари, безпілотні судна берегової охорони.

Крім того, українській армії надали:

220 000 артилерійських снарядів;

50 000 000 патронів;

108 гаубиць;

75 000 комплектів бронежилетів і шоломів;

26 500 систем Javelin та інших протитанкових систем;

1 400 зенітних систем Stinger.

«Кожен пакет допомоги містить те, що потрібно українцям для захисту своєї країни», — запевнили в американському посольстві.