У Канаді бобер залишив без інтернету і електроенергії 15 міст, а також спричинив пожежу

Жителі північно-західної Британської Колумбії (Канада) 7 червня залишилися без електроенергії, інтернету і зв’язку через дії бобра.

Про це пише CTV News.

Бобер перегриз дерево у заболоченій місцевості між містами Топлі та Хʼюстон, яке впало на кілька телефонних стовпів, обірвавши кабелі. Це, у свою чергу, спричинило пожежу, а через неї — масове відключення комунікацій.

Пожежу не могли загасити 8 годин – підтоплення місцевості і густий ліс сповільнили роботу пожежників. Через аварію у 15 містах майже на добу зникли зв’язок і електроенергія. Наслідки праці бобра усунули наступного дня.

У електроенергетичній компанії BC Hydro заявили, що подібні інциденти іноді трапляються, але зазвичай системи захищені від втручання тварин.