Середина тижня в Україні буде теплою. У середу дощитиме на сході, а у пʼятницю — на заході та на півночі

У середу, 15 червня, в Україні буде тепло, на сході очікують дощі із грозами. У четвер, 16 червня, по всій території України опадів не буде, у пʼятницю, 17 червня дощі прийдуть у західну частину країни.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У середу, 15 червня, найвища температура, до +28 °С, очікується у Миколаєві. Найнижча температура буде у Львові, Івано-Франківську та Тернополі — до +20 °С. У Харкові, Дніпрі, Донецьку та Луганську пройдуть дощі із грозами.

У четвер, 16 червня, по всій території України буде ясно. На сході температура коливатиметься від +23 °С до +26 °С. У центрі та на півночі — від +23 °С до +27 °С. На заході переважно буде від +21°С до +25 °С, а на Закарпатті температура сягне +28 °С.

У пʼятницю, 17 червня, дощі із грозами пройдуть на заході і на півночі країни. У Києві — без опадів. На заході температура переважно від +18 °С до +24 °С. На сході, у центрі та на півдні опадів не буде, найвища температура сягне +28 °С.