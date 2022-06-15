«Війна віскі» закінчилася. Канада і Данія владнали давню суперечку за острів в Арктиці

Канада і Данія врегулювали територіальну суперечку за віддалений острів Тартипалук (Ганс) в Арктиці, яка тривала з 1973 року, отримавши назву «Війна віскі».

На спільній пресконференції в Оттаві міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод і його канадський колега Мелані Жолі виступили із заявою про історичне рішення, повідомляє ВВС.

Країни вирішили поділити острів площею 1,3 кв. км між собою. Таким чином між Канадою та Данією з’явився сухопутний кордон. Приблизно 60% острова відійшли Данії, а 40% — Канаді. Також угода визначає морський кордон на шельфі в межах 200 морських миль та континентальний шельф поза цією зоною.

Угода набуде чинності після завершення всіх внутрішніх процедур у країнах. У Данії рішення має винести парламент.