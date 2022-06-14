Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ перевірити логістику в армії

Президент Володимир Зеленський попросив головнокомандувача Збройних сил України звернути особливу увагу на повідомлення про нестачу засобів індивідуального захисту в українських військових.

Про це президент сказав у своєму відеозверненні.

«Попросив сьогодні головнокомандувача Збройних сил України дуже уважно поставитися до повідомлень у засобах масової інформації та соцмережах про те, що у частини наших бійців немає достатньо засобів індивідуального захисту. Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорює суспільство», — сказав Зеленський.

Він додав, що очікує перевірки логістики в армії — того, що постачається, і того, як розподіляють засоби індивідуального захисту серед українських бійців.

«На сьогодні всім, хто перебуває у зоні бойових дій, повинно вистачати всього необхідного для захисту. Держава це забезпечує», — зазначив президент.