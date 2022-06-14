Литовці передадуть Україні боєприпаси для «Байрактару», на який вони зібрали майже €6 мільйонів

Литовці домовилися з компанією, яка виробляє «Байрактари», про отримання додаткових боєприпасів до безпілотника, який передадуть Україні.
Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас у своєму Twitter.
«Домовились про озброєння литовсько-українського безпілотника Bayraktar Vanagas. Боєприпаси надійдуть вчасно! Також дякуємо компанії за додатково надані боєприпаси», — написав він.
- Литовський ведучий Андрюс Тапінас у прямому ефірі ініціював збір €5 мільйонів на «Байрактар» для української армії. За три дні литовці зібрали €5 915 207.
- Турецька компанія, яка виробляє безпілотники, заявила, що «Байрактар» для України, на який литовці зібрали майже €6 мільйонів, віддадуть безкоштовно.
- Пошта Литви почала продавати марки із зображенням безпілотника «Байрактар», на який литовці збирали гроші, щоб подарувати його Україні.