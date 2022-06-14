У Карпатських горах чоловік вижив після падіння з 80 метрів

У Карпатах житель Закарпаття під час походу в гори впав з висоти 80 метрів та вижив. Його змогли знайти рятувальники.

Про це пише ДСНС України у своєму Facebook.

«Учора до надзвичайників Закарпаття надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту на полонині Драгобрат поблизу гори Близниця потребує допомоги місцевий житель. На допомогу на спецавтомобілях поспішили фахівці гірських пошуково-рятувальних відділень смт Ясіня та с. Кваси», — йдеться у повідомленні.

Чоловіка знайшли близько 5 вечора, надали йому допомогу та доправили до лікарні у Ясіні.