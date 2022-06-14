Німеччина планує поставити Україні артилерійські установки після завершення навчання українських військових

Німеччина найближчим часом передасть Україні самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

Про це заявила міністр оборони країни Крістіне Ламбрехт, пише Deutshe Welle.

За її словами, навчання українських солдатів користуванню цією зброєю вже скоро буде завершено. Саме тоді артилерійські установки почнуть поставляти в Україну. Коли саме гаубиці будуть доставлені на місце та за яким маршрутом, не розголошується.

Зазначається, що Німеччина готова надати Україні сім самохідних гаубиць із запасів власних Збройних сил.