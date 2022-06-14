У «Київводоканалі» спростували фейк про нібито виявлену холеру у столичних трубах

У «Київводоканалі» спростували фейк про те, що в столичних трубах нібито виявили холерну паличку і це загрожує спалахом холери у місті.

Про це там написали на своїй Facebook-сторінці.

На підприємстві розповіли, що зараз у столичних чатах та групах поширюється інформація про виявлену холеру у мережі водопостачання. Через це буцім-то водою з крана не можна мити фрукти та чистити зуби.

«Ця інформація не відповідає дійсності і, скоріше за все, спрямована на дестабілізацію ситуації та нагнітання паніки серед населення. Зі свого боку «Київводоканал» повідомляє, що якість питної води контролюється за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними показниками безпечності. Жодних відхилень від ДСанПіН 2.2.4-171-10 наразі немає, водопровідна вода цілком безпечна», — підкреслили там.

У коментарях «Київводоканал» пояснив, що влітку може спостерігатися тимчасове підвищення забарвленості води. Це пов’язано з тим, що якість води річок протягом повеневого періоду зазвичай погіршується, а в цьому році ці показники взагалі одні з найвищих за останні 10 років. Звичайно, «Київводоканал» забезпечує якість питної води відповідно до нормативних вимог, водопровідна вода безпечна. Однак цьогорічний показник забарвленості дещо вищий за повеневий період попередніх років. Вода може мати легкий відтінок жовтого кольору, що не свідчить про її невідповідність нормативним вимогам.