JPMorgan та Goldman Sachs більше не торгуватимуть російським держборгом

Найбільші американські інвестиційні банки JPMorgan та Goldman Sachs вирішили припинити торгівлю борговими зобовʼязаннями росії. У США заборонили місцевим інвесторам купувати нові та наявні борги рф.

Про це пише Bloomberg.

На початку червня обидва банки припинили операції з російським держборгом після того, як Мінфін США заборонив інвесторам купівлю боргів, а також не продовжив спецдозвіл для російського уряду на погашення боргів.

Останній платіж від росії для погашення боргу не пройшов, і тому вже розпочався 30-денний пільговий період, після якого рф оголосять дефолт як країні, яка не може розраховуватися за боргами.