Син американського мільярдера Баффета пожертував Україні майже $3 мільйони

Син американського мільярдера Воррена Баффета Говард пожертвував Україні $2,7 млн. Ці гроші підуть на девʼять автобусів для потреб Тероборони, а також на закупівлю 375 новітніх травматологічних комплектів для військових ЗСУ.

Про це пише «Голос Америки».

Кошти він відправив благодійній організації Spirit of America.

«Я ніколи не бачив нічого подібного у моєму житті. Мільйони біженців намагаються залишити країну, і це надзвичайно складна ситуація для цієї країни. Я вважаю, ми маємо підтримувати Україну в цій боротьбі. Це дуже важка боротьба для них», — сказав Говард Баффет.

Минулого тижня він приїжджав до України і навіть мав зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Баффета закликали долучитися до відбудови України та інвестувати в різні проєкти.

Говард Баффет пішов шляхом батька і теж став бізнесменом. Він очолює американську корпорацію Berkshire Hathaway, власником якої є його батько. Ця корпорація володіє багатьма компаніями від нафтогазових підприємств до мереж швидкого харчування та медіа. Крім цього, Говард Баффет — відомий філантроп і має свій благодійний фонд, який займається проблемами природних ресурсів та екології.