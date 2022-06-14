У Брянській області рф стався вибух на військовій базі. Там заявляють про обстріли

У російському місті Клинці (Брянська область) стався вибух в районі військової бази.

Про це повідомляють російські ЗМІ та місцеві пабліки.

Вибух пролунав вранці о 08:00. Попередньо, вибух спричинив пожежу на базі та пошкодив частину житлового комплексу. У деяких районах міста після цього відключилися електрика та водопостачання.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що територія міського округу Клинці зазнала обстрілу. За його словами, обстріляли прилегле село Займище.

«Пошкоджено кілька житлових будинків. За попередньою інформацією, поранено чотирьох людей», — заявив Богомаз.

Звинувачують у вибуху росіяни Україну. У місті нібито знайдено місце падіння боєприпасу. За попередньою інформацією, це уламки ракети «Точка-У».