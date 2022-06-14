Українці за кордоном зможуть оформити паспорти. Уряд запускає експериментальний проєкт

Кабінет міністрів затвердив експериментальний проєкт щодо оформлення паспорта громадянина України (ID-картки) та закордонного паспорта громадянам, які перебувають за межами України.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Проєктом передбачено, що приймати документи для оформлення паспорта за кордоном буде відокремлений підрозділ державного підприємства «Документ», який належить до Державної міграційної служби. ДМС у свою чергу визначить перелік країн, у яких можна буде оформити паспорт.

Реалізація проєкту відбуватиметься протягом двох років.