Politico: Єврокомісія наполягатиме на наданні Україні статусу кандидата в члени ЄС

Європейська комісія порекомендує надати Україні офіційний статус країни-кандидата у члени ЄС.
Про це пише Politico з посиланням на джерела, які знайомі з обговореннями під час дебатів між членами комісії.
Вказано, що у комісії усвідомлюють необхідність направити президентові чіткий сигнал про те, що він втратив усі шанси повернути Україну у свою сферу впливу.
«Комісія не забуває, що Україна — єдина країна у Європі, де люди загинули, бо вони були на вулицях із прапорами ЄС. Тепер ми не можемо сказати їм: «Вибачте, хлопці, ви розмахували не тим прапором».
- Очікується, що Єврокомісія ухвалить свою оцінку заявки України на вступ в ЄС 17 червня. Після цього це питання обговорять на саміті лідерів ЄС 23—24 червня, де і вирішать, чи надавати Україні статус кандидата.