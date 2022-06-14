ISW: Окупанти влаштували теракти в Мелітополі та Бердянську

Російська окупаційна влада, ймовірно, влаштувала теракти в Мелітополі та Бердянську до «дня росії», який святкується 12 червня.

Про це повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).

За даними ISW, теракти проводились для дискредитації українських сил. У той день колаборант Володимир Рогов, який керує окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області, заявляв, що «терористи» влаштували три вибухи у Бердянську. Потім він відмовився від своїх заяв. Рогов заявляв, нібито жителі Бердянська пов’язують будь-які надзвичайні ситуації у місті зі «спробами України порушити мирне життя».

Колаборант Олексій Селіванов розповідав у той день, що невідомі заклали вибуховий пристрій у Мелітополі. При цьому українська влада попереджала про можливу терористичну діяльність російських військ.