У футболі офіційно змінили правила — дозволили робити пʼять замін за матч

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) офіційно дозволила проводити пʼять замін протягом одного матчу. Раніше одній команді дозволялося робити лише три заміни.

Про це пише пресслужба IFAB.

Кількість замін збільшили тимчасово у травні 2020 року на початку пандемії коронавірусу. Це зробили для зменшення фізичного навантаження на футболістів.

Нововведення сподобалося всім асоціаціям, а тому нові правила вирішили залишити назавжди. Вони запрацюють з 1 липня 2022 року.

Через збільшення кількості замін футбольним командам дозволили і збільшити кількість запасних гравців на матчі — з 12 до 15 футболістів. Водночас зупиняти матч для замін можна буде лише тричі. Тому для використання всіх доступних замін тренеру доведеться або робити їх у перерві між таймами, або робити кілька замін водночас.