Суд заборонив в Україні ще одну проросійську партію

Восьмий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про заборону ще однієї проросійської партії. Йдеться про партію «Справедливості та розвитку».

Про це пише пресслужба суду у своєму Facebook.

«13 червня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № 857/11/22 про заборону Політичної партії «Справедливості та розвитку». Інформуємо про те, що судом частково задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Політичної партії «Справедливості та розвитку»; кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави», — йдеться в повідомленні.

У задоволенні інших вимог Мінʼюсту суд вирішив відмовити. Повне рішення оприлюднять на сайті Міністерства юстиції.

Партії «Справедливості та розвитку» не було в рішенні РНБО про припинення діяльності проросійських партій, а про діяльність цієї політичної сили останнім часом нічого не відомо. Мінʼюст мотивував свій позов діями попереднього очільника партії Миколи Ісаєва. Він раніше закликав перейменувати Україну на Русь, провести відповідний референдум та внести зміни в Конституцію. Також він пропонував зробити російську мову державною.