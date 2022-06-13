У Фінляндії запустили найшвидший у Європі суперкомпʼютер. Він буде третім у світі

У Фінляндії запустили проєкт LUMI — найшвидший суперкомпʼютер у Європі. Він стане третім у світі за потужністю.

Про це пише пресслужба Єврокомісії.

Запуск суперкомпʼютера став можливим завдяки спільному проєкту EuroHPC, до якого долучилися десять європейських країн: Фінляндія, Бельгія, Чехія, Данія, Естонія, Ісландія, Норвегія, Польща, Швеція та Швейцарія.

«Завдяки величезній обчислювальній потужності LUMI дозволить суттєво пришвидшити наукові прориви, наприклад, у медицині та кліматичних дослідженнях. Це може бути розробка вакцин, діагностика раку чи помʼякшення наслідків зміни клімату. Це чудовий приклад використання величезного потенціалу штучного інтелекту для покращення нашого життя», — заявила віцепрезидент Єврокомісії з питань диджиталізації Маргрет Вестагер.

Очікується, що максимальна швидкість компʼютера становитиме 550 мільйонів мільярдів обчислень на секунду. До того ж, живлення суперкомпʼютера відбуватиметься цілком завдяки відновлювальним джерелам енергії.

Повністю LUMI запрацює для Європи у вересні 2022 року. Створюють іще три подібних суперкомпʼютери — в Італії, Португалії та Іспанії.