Оголошено підозру командиру авіаційного полку росії, який дав наказ бомбардувати нафтобази Рівненщини

Прокуратура заочно оголосила підозру командиру 23 винищувального авіаційного Талліннського полку 303 авіаційної дивізії росії (Східний військовий округ) у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 KK).

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, цей командир дав наказ бомбардувати нафтобази в місті Дубно та селищі Клевань. Військові літаки рф вилітали на завдання з аеродрому Барановичі (білорусь) та без перетину повітряного простору України пускали ракети в цивільну інфраструктуру.

Це призвело до забруднення атмосфери, повітря та землі нафтопродуктами, а також до повної зупинки роботи нафтобаз. Екології завдано шкоди на понад 11 мільйонів гривень.

Підозрюваного оголосять у розшук для його затримання.