У Київській області 90% підприємств відновили роботу

У Київській області відновили свою роботу 90% підприємств, але поки не на повну потужність.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявив, що через бойові дії на Київщині майже 4,5 тисячі підприємств зупиняли діяльність. Зараз влада допомагає підприємцям, аби запустити бізнес.

Київська область за урядовою програмою релокації бізнесу прийняла 10 підприємств з тих територій, де ведуться бойові дії. «Для області це значний плюс, адже в нас запускаються нові потужності і створюються нові робочі місця», — додав Кулеба.