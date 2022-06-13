Amnesty International заявила про докази обстрілу Харкова касетними бомбами

Правозахисна організація Amnesty International опублікувала звіт, у якому заявляє, що має незаперечні докази цілеспрямованого використання заборонених касетних боєприпасів армією росії. Ними війська рф невибірково обстрілювали Харків, а саме цивільну інфраструктуру.

Організація опитала близько 160 харків’ян, серед яких постраждалі від обстрілів, свідки, рідні жертв, а також лікарі. Amnesty International задокументувала щонайменше 28 випадків ударів по Харкову касетними бомбами і зарядами. Це призвело до загибелі сотень цивільних.

В основному касетні заряди випускали реактивні установки «Град» та «Ураган». Вони нездатні точно вражати ціль, і часто снаряди відхиляються від неї більш ніж на 100 метрів. У житлових районах, де будинки стоять на відстані лише кілька метрів один від одного, використання таких ракет призводить до численних жертв. Касетні заряди оснащені елементами, які вибухаючи в повітрі вражають площу в сотні квадратних метрів.