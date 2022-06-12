Нацполіція: За добу росіяни сім разів вдарили по Донеччині з артилерії та «Ураганів». Два села атакували касетними снарядами

За добу росіяни 7 разів вдарили по Донеччині, вбили та поранили мирних жителів області.

Про це повідомляють у Нацполіції.

Війська росії поцілили по житлових будинках та системах життєзабезпечення. Під ударом російської армії опинилися, зокрема, Торецьк, Сіверськ, Авдіївка, Птиче, Богоявленка, Орлівка та Нью-Йорк.

Били з артилерії та реактивних систем залпового вогню «Ураган».

Російські удари пошкодили 15 приватних будинків, коксохімічний завод та електропідстанцію. Без світла залишилися 335 населених пунктів Донеччини.

Армія росії обстріляла два села Вугледарської громади касетними снарядами. У Новоукраїнці росіяни атакували з «Ураганів» сім приватних будинків. Два будинки та магазин опинилися під ударами росіян у Богоявленці.