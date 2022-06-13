Google заплатить $118 млн за дискримінацію жінок в оплаті праці

Google заплатить $118 млн за врегулювання колективного позову про гендерну дискримінацію жінок у компанії. Близько 15,5 тисяч жінок скаржились на несправедливу оплату праці, пише Bloomberg.

Також компанія зобовʼязалася залучити незалежного економіста з питань праці для оцінки практики найму та дослідження справедливості в оплаті праці.