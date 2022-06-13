Окупанти обстріляли з «Ураганів» житловий сектор Зеленодольська

Російські війська у ніч проти 13 червня обстріляли житловий сектор міста Зеленодольськ на Дніпропетрощині. Ворог відкрив вогонь з реактивних систем залпового вогню «Ураган».

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, назвавши цю ніч однією з найбільш напружених.

У Зеленодольську снаряди поцілили у центр міста. Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро — поранені.

У Великій Костромці без постраждалих. Село частково без світла.

В обох населених пунктах пошкоджені та зруйновані будинки. Території обстрілів засіяні касетними боєприпасами.