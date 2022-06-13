Ранкове зведення Генштабу: Армія рф стягує техніку до Сєвєродонецька, а ЗСУ відбили штурм у напрямку Бахмуту

У напрямку Кремінної та Старобільська на Луганщині армія рф перемістила понад 80 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема важку бронетехніку та артилерію, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Головне з ранкового зведення:

Росіяни обстріляли з артилерії та мінометів позиції Сил оборони у районі Хрінівки Чернігівської області.

На Харківському напрямку ворог зосередився на веденні позиційної оборони, аби завадити ЗСУ вийти на кордони. Окупанти штурмували напрям Тернова — Ізбицьке, що дозволило їм закріпитися на північній околиці.

На Слов’янському напрямку росія зосередилася на штурмі Долини та Богородичного. Наступ був безуспішним. Водночас ворогу вдалося замінити 100 одиниць пошкодженої броньованої та автомобільної техніки.

На Донецькому напрямку росія веде наступ на Сєвєродонецьк та Лисичанськ, аби оточити їх та заблокувати зʼєднання з Бахмутом.

На Лиманському напрямку противник активних бойових дій не вів.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог мав частковий успіх, відтіснив підрозділи ЗСУ з центру міста, бойові дії тривають.