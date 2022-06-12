Вечірнє зведення Генштабу: росія готується до наступу на Лиманському напрямку, у Сєвєродонецьку бої тривають

Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення станом на 12 червня.
- На Сіверському напрямку російські окупанти продовжують обстріли позицій ЗСУ, а також цивільної інфраструктури в населених пунктах Хрінівка Чернігівської області та Олександрівка Сумської області.
- На Слобожанському напрямку росія веде бойові дії, намагається покращити тактичне положення, продовжує покращувати інженерне обладнання оборонних позицій у районі села Новий Бурлук Харківської області. Російська армія обстріляла з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню райони селищ Замулівка, Байрак, Гусарівка та Руські Тишки Харківщини. Безуспішно росія штурмувала у напрямку села Стариця (Харківська область) — Рубіжне (Луганська область).
- На Слов’янському напрямку українські воїни відбили штурми на напрямках Довгеньке — Мазанівка та Довгеньке — Долина.
- На Донецькому напрямку основні зусилля росія зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.
- На Лиманському напрямку активних дій не було, але були обстріли підрозділів ЗСУ, російська армія готується до наступу.
- На Сєвєродонецькому напрямку росія бʼє ствольною та реактивною артилерією, намагається встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають.
- На Бахмутському напрямку окупанти намагались оточити селище Врубівка, але успіху не мали.
- За спроби відновити штурм у напрямку Оріхове — Золоте російська армія отримала відсіч українських захисників та відійшла.
- На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках росія постійно обстрілює позиції ЗСУ, аби завадити їм перегрупуватися.
- На Південнобузькому напрямку загарбники намагаються утримувати зайняті раніше позиції. Російська армія вдарила ствольною та реактивною артилерією у районах селищ Осокорівка, Трудолюбівка, Широке, Добрянка та Благодатне.