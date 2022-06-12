Держприкордонслужба: уже місяць через західний кордон в Україну повертаються більше людей, ніж виїжджають

Уже місяць кількість громадян, які повертаються до України через західний кордон, більша від тих, які виїжджають за кордон.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

За добу, що минула, з України виїхали 40 тисяч людей. Понад 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта вирушили до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.

За минулу добу до України приїхала майже 41 тисяча людей, понад 36 тисяч з них – українці.

Також прикордонники оформили 129 вантажівок з гуманітарною допомогою.