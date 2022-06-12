США скасували вимогу про негативний тест на коронавірус для вʼїзду іноземних туристів

США відмовилися від обовʼязкової вимоги надавати негативний тест на коронавірус для вʼїзду іноземців у країну. Це було одне з останніх коронавірусних обмежень для туризму.

Про це пише Politico.

Центр з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) ухвалив рішення скасувати обмеження «на основі наукових даних». Через 90 днів там проведуть переоцінку ситуації та вирішать, чи є сенс повертати обмеження.

Тривалий час авіакомпанії та туристичні оператори наполягали на скасуванні вимоги про тестування, щоб збільшити попит пасажирів та відновлюватися після пандемії.

«Якщо виникне необхідність відновити вимогу про тестування перед відʼїздом — у тому числі через новий варіант, що викликає занепокоєння, — CDC без вагань вживатиме заходів», — зазначили в CDC.