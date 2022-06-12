Джо Байден заявив, що Зеленський ігнорував попередження про вторгнення росії — в ОП це відкинули. Відреагувало і посольство США

Президент Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський проігнорував попередження про те, що росія вторгнеться до його країни. Про це повідомляє Bloomberg.

«Я знаю, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і ми мали дані для підтвердження, що він [путін] планував перейти кордон. Не було жодних сумнівів. І Зеленський не хотів цього чути, і багато людей теж», — сказав Байден у пʼятницю, 10 червня, під час політичного збору коштів у Лос-Анджелесі.