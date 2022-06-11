Колишній віцепрезидент Газпромбанку Ігор Волобуєв доєднався до легіону «Свобода росії»

Уродженець України, колишній віцепрезидент Газпромбанку Ігор Волобуєв, який через війну виїхав з рф, доєднався до легіону «Свобода росії».

Легіон «Свобода росії» — російський легіон Збройних сил України, який сформували в березні 2022 року з російських військових, які перейшли на український бік. До його складу також увійшли росіяни, а подекуди білоруси, які раніше не входили до таких формувань.

Ігор Волобуєв виїхав з росії 2 березня, після цього його звільнили з банку. До України він добирався через Туреччину, Латвію та Польщу, говорив про намір приєднатись до лав Територіальної оборони.