За добу росіяни 16 разів вдарили по Донецькій області та зруйнували 14 житлових будинків

За добу росіяни нанесли по Донеччині 16 ударів. Під російським вогнем опинилися 13 населених пунктів.

Про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ.

Поліцейські зафіксували 30 пошкоджень цивільних об’єктів, також руйнувань зазнала інфраструктура. Серед цивільних є поранені та загиблі.

Минулої доби російські війська вдарили по Авдіївці, Залізному, Миколаївці, селам Новомиколаївка, Високоіванівка, Першотравневе, Суха балка, Птиче, Карпівка, Нетайлово і Новобахмутівка, селищу Черкаське та місту Горняк.

Армія рф обстрілювала мирних мешканців із танків, стрілецької зброї, важкої артилерії, мінометів, ракет, реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Град» і «Торнадо».

Росіяни зруйнували 30 цивільних обʼєктів. Серед них 14 житлових будинків, лінії електропередач, трансформаторні підстанції, лісовий масив і гаражі.