Британська розвідка: У росії закінчуються високоточні ракети

З квітня російські бомбардувальники, ймовірно, запустили по Україні десятки важких протикорабельних ракет повітряного базування Х-22 1960-х років. Ці ракети при використанні по наземних цілях зі звичайною боєголовкою дуже неточні, а тому можуть завдати значних побічних збитків і призвести до жертв серед цивільного населення.

Про це повідомляє британська розвідка в ранковому зведенні.

Згадані ракети насамперед призначалися для знищення авіаносців з використанням ядерної боєголовки.

Розвідники припускають, що росія вдається до таких кроків, бо відчуває нестачу точніших сучасних ракет.

Українська система ППО, як і раніше, утримує тактичні літаки окупантів на відстані, тому ті не можуть завдавати масованих авіаударів.