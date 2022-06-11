ЗСУ ліквідували вже 32 050 російських військових

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про орієнтовні втрати росіян у війні з Україною. За 108 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 32 050 осіб, а також:
- 1 419 танків;
- 3 466 бойових броньованих машин;
- 712 артилерійських систем;
- 222 реактивні системи залпового вогню;
- 97 засобів ППО;
- 212 літаків;
- 178 гелікоптерів;
- 579 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
- 125 крилатих ракет;
- 13 кораблів/катерів;
- 2 448 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн;
- 54 одиниці спеціальної техніки.
За минулу добу найбільших втрат противник зазнав на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.