Окупанти мають певний успіх під Словʼянськом і біля Сєвєродонецька

На Харківському напрямку росія кинула основні зусилля на оборону та намагається не допустити українців до кордону. Також окупанти готують наступ на Словʼянськ, ведуть штурмові дії у напрямку пункту Пасіка-Богородичне, мають певний успіх і намагаються закріпитися на північно-західній околиці Богородичного.

Армія рф досягла успіху у штурмових діях на Словʼянському напрямку та часткового успіху на Сєвєродонецькому. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Лиманському напрямку ворог перегруповується, поповнює запаси для підготовки наступу на Словʼянськ і Сіверськ.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог наступає в районі Новотошківського й Оріхового, має частковий успіх, закріплюється на північній околиці Оріхового. Окупант продовжує штурмові дії у Сєвєродонецьку.

На Бахмутському напрямку росіяни перегрупувалися та перемістили до однієї БТГр (600—1 000 військових) для наступу на Миколаївку та Комишуваху. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активно застосовує авіацію та артилерію, щоб скувати українські сили та завадити перекиданню резервів на інші напрямки.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосередив на позиційній обороні: удосконалює другий та третій рубежі оборони, обладнав укріплені блокпости біля мостів через Північнокримський канал. У Чорному морі — шість носіїв крилатих ракет «Калібр».

Тим часом у білорусі армія лукашенка прикриває кордони силами до семи батальйонів (один батальйон — від 250 до 1 000 осіб). До 18 червня вони продовжили перевірку боєздатності армії, а до 8 липня — закриття повітряного простору над півднем білорусі.