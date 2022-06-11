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На Херсонщині розвідники ЗСУ знищили групу російських десантників

Автор:
Софія Телішевська
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У Херсонській області розвідники ЗСУ знайшли та знищили групу російських десантників, а також захопили ворожі зброю і засоби звʼязку.

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Крім того, у Херсонській області вертольоти Мі-8 ЗСУ завдали удару по скупченню противника, а в Миколаївській літаки Су-27 вдарили по складу боєприпасів і скупченню ворожої техніки.

Загалом на півдні протягом 10 червня українські військові, зокрема й ракетно-артилерійські підрозділи, знищили 39 окупантів і щонайменше 11 одиниць російської техніки:

  • танк Т-62,
  • 4 броньовані та 3 вантажні автівки,
  • автоматизований комплекс радіоелектронної боротьби «Борисоглебськ-2»,
  • 2 гаубиці «Мста-Б».

Також ЗСУ знищили польовий склад боєприпасів російських окупантів у районі Давидового Броду.